Festival Sérvulo Esmeraldo tem início no Crato; veja programação

Com início nesta segunda-feira, 30, a cidade do Crato recebe a programação do IV Festival Sérvulo Esmeraldo (FSE94). Marcado para ocorrer até o dia 30 de novembro, o evento gratuito irá acontecer em diversas localidades do município da região do Cariri.

Na temática “Memórias Afetivas”, a nova edição do festival que leva o nome do multi-artista cearense Sérvulo Esmeraldo, irá abordar ações estratégicas para a dinamização e o fortalecimento da cena contemporânea no Crato e região.

Com exposições, oficinas, palestras, intervenções urbanas e performances artísticas, o evento inicia na segunda-feira, 30, com palestra do artista plástico Carlos Mélo. A oficina será realizada no auditório do Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau (URCA).