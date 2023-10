TJCE inaugura exposição que resgata história da Justiça do Ceará

A exposição do TJCE tem o intuito de conduzir o público a uma viagem pela memória da Justiça cearense com a exibição de parte do patrimônio histórico do Poder Judiciário estadual

Nesta sexta-feira, 27, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) inaugura a exposição “Rememorando – Resgatando o acervo do nosso Memorial”, no Fórum Clóvis Beviláqua, que tem como intuito conduzir o público a uma viagem pela memória da Justiça cearense.

Na exposição, será exibida parte do patrimônio histórico do Poder Judiciário estadual, que ficava exposto no Palácio da Justiça. Dividida em quatro partes, a mostra irá contar um pouco sobre contexto e fatos históricos, estrutura física e personalidades que marcaram a memória do TJCE.

A solenidade de lançamento ocorrerá às 10 horas, no órgão localizado no bairro Edson Queiroz, e contará com a presença do presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes. A ocasião também irá destacar a marca de 100 dias para a celebração dos 150 anos do TJCE, que ocorrerá no dia 3 de fevereiro de 2024.