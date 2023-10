Evento de teatro destaca produção de estudantes e idosos na Capital

Mostra de Teatro do Estudante chega a sua vigésima quinta edição em 2023 Crédito: Divulgação/Cia.Teatro Movimento

Inclusão, educação e transformação. Estas três palavras não são suficientes para definir a Mostra do Teatro do Estudante (MTE) de 2023, mas conseguem sintetizar um pouco do que o evento é capaz de realizar. Celebrando seu vigésimo-quinto aniversário, a MTE traz dez espetáculos, que seguem sendo apresentados até o próximo dia 25. Com foco no poder transformador que as artes têm na vida das pessoas, o produtor e professor John White organiza a Mostra deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao O POVO, o produtor conta que o evento “visa tornar a criança, o pré-adolescente e o adolescente protagonistas, transformando a vida dos estudantes, tendo mais disciplina e melhor desempenho e desenvolvimento tanto quanto alunos, bem como cidadãos”.

Inclusão e Solidariedade Na Mostra de 2023, além das apresentações de estudantes das redes pública e privada de ensino, o evento também recebe peças protagonizadas por mulheres com mais de 70 anos. Como foi o caso dos grupos “Trevo” e “Expressões”, que são compostos exclusivamente por mulheres com idade entre 76 e 86 anos. Mostra de Teatro do Estudante chega a sua vigésima quinta edição em 2023 Crédito: Divulgação/Cia. Teatro Movimento Mostra de Teatro do Estudante chega a sua vigésima quinta edição em 2023 Crédito: Divulgação/Cia. Teatro Movimento

O professor John White destaca que a MTE nunca cobrou “valores em dinheiro” pelos ingressos das peças. Ele reitera que neste ano, o ingresso é a doação de uma lata de leite em pó de 400g, que será revertida para entidades que atendem pessoas carentes. A transformação por meio do teatro John White teve seu primeiro contato com o Teatro aos 12 anos de idade, quando ainda estudava no Colégio Marista, em Fortaleza. Anos depois, realizou o Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará. Na mesma época, fundou a Cia. Teatro Movimento e passou a dar aula em escolas. Produtor da Mostra de Teatro do Estudante, John conta que desde 1995 até hoje, mais de 2.000 artistas passaram pelas 25 edições do evento, incluindo atores, atrizes, diretores e dançarinos. Sobre os percalços que tem sofrido, John conta: "As dificuldades existirão sempre, pois não temos políticas públicas direcionadas para o teatro. Mas eu nunca deixei que nenhuma dificuldade fosse maior que o meu desejo de realizar [a Mostra] pois eu acredito que a arte transforma vidas”.