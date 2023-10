Guilherme Arantes desabafa sobre influência das redes sociais na TV

Guilherme Arantes faz desabafo e explica o porquê não participa mais de programas de TV Crédito: Márcia Gonzalez/Divulgação

Em desabafo no Facebook, o cantor Guilherme Arantes explicou os motivos que o levaram a evitar participações em programas de televisão. No texto, publicado no último dia 19, o cantor fez reflexões sobre a televisão e que eventuais idas dele aos programas de auditório e talk-shows podem “trazer danos à audiência”.

Ele relembra a última participação no Programa do Faustão, da Rede Bandeirantes, exibido no dia 25 de abril de 2022. Na ocasião, a apresentadora Anne Lottermann questionou se ele sentia saudades dos longos cabelos, característica marcante de Arantes na juventude. O cantor deu uma resposta considerada, por ele próprio, "na lata": "Não, porque o recheio da cabeça mudou", replicou o cantor, se referindo à atual forma de pensar ser diferente do que era no início da carreira.