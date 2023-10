Doces em formato de frutas: saiba onde comer entremets em Fortaleza

Doces em formato de frutas têm se popularizado em Fortaleza; na foto, opção da Molino Padaria, na Aldeota Crédito: AURÉLIO ALVES

A sobremesa que engana os olhos tem ganhado destaque nas vitrines de confeitaria de Fortaleza. Ao imitar o formato de frutas, as "entremets" buscam a forma primeira do sabor adocicado para chamar atenção dos amantes da confeitaria. O doce é caracterizado pela construção de camadas com o objetivo de promover diferentes sabores através de texturas visíveis. Por dentro da superfície brilhante de uma cereja ou da casca rústica de cacau, estão os recheios que geralmente são compostas ou mousses da própria fruta reinventada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2023: Doces em formato de frutas, Molino Padaria, na Aldeota. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Os doces de limão, maçã, banana, tangerina e morango são referências nas mãos do chef pâtissier Cédric Grolet. Considerado o Melhor Chef Pâtissier do mundo pela associação Les Grandes Tables du Monde, o confeiteiro esculpe verdadeiras obras de arte no formato de frutas. As sobremesas de Cédric se tornaram conhecidas através das redes sociais e, atualmente, o hotel 5 estrelas Le Meurice, onde é responsável pela confeitaria, é parada certa na rota dos turistas em Paris. Para aqueles que não planejam ir a Paris tão cedo, o Vida&Arte reuniu confeitarias que produzem releituras dos doces frutados e oferecem uma experiência de ilusão e explosão de sabores. Entremet de Coco com Abacaxi Crédito: Davi Maia/ Divulgação Dos cearenses que provaram a iguaria, a piada não escapou a língua, já diria Tiririca: "Tinha um menino vendendo uma laranja e dizia: 'oh a laranja, oh a laranja'. E perguntei: 'Ei, meu filho, essa laranja é doce?'. Ele respondeu: 'Se fosse doce eu tava gritando olha o doce, olha o doce'". Desta vez, o menino se surpreenderia.

Saiba onde comer entremets em Fortaleza FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-10-2023: Doces em formato de frutas, Molino Padaria, na Aldeota. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Molino Padaria Artesanal Com um gama de entremets disponíveis em seu cardápio, o vermelho da cereja brilhante na vitrine da confeitaria salta aos olhos de qualquer um. Além da cereja recheada com compota e bolo de caca, a Molino Padaria Artesanal oferece entremet de tangerina, limão, morango e cacau. Além dos formatos realistas das frutas, a casa também proporciona entremet de pistache e café com caramelo. "As pessoas olham e pensam que é um doce só bonito, mas quando comem se surpreendem. É algo complexo que você saliva, sente a acidez, sente aroma. Sempre a gente recebe um feedback de que é equilibrado, é possível comer bastante. A gente é muito acostumado a comer no Brasil tudo com leite condensado. A gente não usa, então é por isso que os nossos doces não são tão doces, são mais suaves. Sempre recebemos feedbacks que os doces realmente são muito parecidos (com o do Chef Cédric Grolet), que é muito bom. Então, para a gente é muito gratificante", conta a chef confeiteira Julia Zimermann, 25. Onde: Rua Torres câmara, 314, Aldeota

Rua Torres câmara, 314, Aldeota Quanto : Entremet Floresta Negra (Cereja) - R$30,50

: Entremet Floresta Negra (Cereja) - R$30,50 Mais informações: @molinopadariaartesanal Entremet de Coco com Abacaxi Crédito: Davi Maia/ Divulgação

Petite Surprise Com a proposta de novos sabores, a entremet de coco da Petite Surprise surpreende os olhos e convida o paladar a provar a sobremesa 100% comestível, da casca ao recheio. O doce é composto por um mousse de coco, acompanhado de cremoso de abacaxi e uma casquinha de chocolate modelada no formato de quenga do coco. A chef confeiteira Beatriz Montenegro defende a inovação na combinação de sabores. "Muita gente procura esses doces. A minha proposta é trazer sabores não tão óbvios. Eu acho que esse é o papel do chef, ele tem que sempre fazer combinações que provavelmente poucos escolheriam e provando até se tornar algo especial. O consumidor gosta de uma novidade. Senão sairia só brigadeiro", defende. Onde : Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles

: Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles Quanto : Entremet Coco com Abacaxi - R$ 24

: Entremet Coco com Abacaxi - R$ 24 Mais informações: @petitesurprise.doceria

Entremet de mini limão siciliano Crédito: Divulgação/ Antoinette Boutique Entremet de mini limão siciliano Crédito: Divulgação/ Antoinette Boutique