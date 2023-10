Morre Louise Gluck, ganhadora do Nobel de Literatura, aos 80 anos

A poetisa estadunidense Louise Gluck morreu nesta sexta-feira, 13, aos 80 anos de idade. A informação foi confirmada pela Universidade Yale, instituição de ensino onde Louise lecionava, em comunicado enviado à AFP.

Nascida em Nova York em 22 de abril de 1943, a professora era considerada um dos principais nomes da poesia nos Estados Unidos. A autora recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 2020, dado pela Academia Sueca, por sua “voz poética característica”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a premiação, Louise Gluck tornou-se a 16ª mulher a conquistar o troféu literário. Além do Nobel, a poetisa recebeu condecorações da Medalha Nacional de Humanidades, Prêmio Pulitzer, Prêmio Nacional do Livro, Prêmio National Book Critics Circle Award e do Prêmio Bollingen.