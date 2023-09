Dia do Vegetarianismo: conheça petiscos vegetarianos em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2023: Hamburgueres vegetarianos do Hey Joe Food 'n' Bar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Tendência ou movimento político, o vegetarianismo tem ocupado cada vez mais espaços nas mesas e nas mentes dos brasileiros. A busca por uma refeição mais consciente dos processos em torno do meio-ambiente tem sido pauta e opções nos cardápios de todo o País. Segundo uma pesquisa feita pelo IBOPE em 2018, mais de 30 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. O número de brasileiros adeptos ao movimento é maior do que a população inteira da Austrália e Nova Zelândia juntas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mercado percebeu a demanda e têm se adaptado ao público mais verde da praça. Exemplo dessa correnteza de boas práticas no consumo de carne está a "Segunda sem carne", iniciativa mundialmente reconhecida com objetivo de amenizar os impactos da indústria de alimentação animal e que reflete em 46% dos brasileiros que já deixaram de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma vez na semana - conforme explica realizado pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec).

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2023: Hamburgueres vegetarianos do Hey Joe Food 'n' Bar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2023: Hamburgueres vegetarianos do Hey Joe Food 'n' Bar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Acaraveggie Crédito: Abaeté/ Divulgação FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2023: Hamburgueres vegetarianos do Hey Joe Food 'n' Bar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2023: Hamburgueres vegetarianos do Hey Joe Food 'n' Bar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Quem está atento ao movimento em Fortaleza são estabelecimentos como Abaeté Boteco, com uma instigante opção de acarajé vegano, o Aquitanda com uma Babaganush de berinjela, o Hey Joe Food 'n' Bar com uma hambúrguer de falafel e a terça sem carne, e para aqueles que querem uma opção a turma toda tem os salgadinhos de festa do Pachamama Cultural. Se você nunca cogitou a possibilidade de adicionar mais verde aos seus pratos ou pensar na causa animal, o dia 1º de outubro, Dia Mundial do Vegetarianismo, é uma boa oportunidade para começar. "Ser vegetariano é mais fácil do que parece. Se você nunca considerou esta possibilidade e não consegue pensar em aderir, comece com a Segunda Sem Carne. Mas tenha certeza de que não é tão difícil quanto parece, é surpreendentemente delicioso, aumenta (em vez de diminuir) o seu repertório de pratos, culinárias e alimentos e, mais importante ainda, é o melhor que você pode fazer pela sua saúde, pelos animais, pelas pessoas e pelo meio ambiente", anuncia o site oficial da Sociedade Vegetariana Brasileira. Acarajé tradicional (R$ 18). É vegetariano? Peça então pelo Acaraveggie (R$ 18) Crédito: Divulgação Petiscos vegetarianos em Fortaleza: Abaeté Boteco "Onde Fortaleza é mais baiana", assim é a máxima do Abaeté Boteco. Desde 2015, o estabelecimento promove uma experiência culinária e musical baiana sem sair de Fortaleza. Com um cardápio de sabores diversos, a casa oferta desde uma tábua de cachaça Preto Velho ao acarajé vegano. Uma das opções mais pedidas e que chegou para atender a demanda do público da casa.

"O acarajé é um quitute que agrada a muitos paladares, e a presença do camarão restringe o consumo. O Vatapá de abóbora e a castanha, puxadas no alho e dendê, harmonizam perfeitamente com o bolinho de feijão fradinho", explica a proprietária do Abaeté, Lucineia de Andrade. Onde: Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora

Rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora Quanto: R$ 20,99

R$ 20,99 Funcionamento: terça a quinta, de 17 às 0 horas; sexta, de 17 às 1 horas; sábado, de 16 às 1 horas; domingo, 16 às 22 horas

terça a quinta, de 17 às 0 horas; sexta, de 17 às 1 horas; sábado, de 16 às 1 horas; domingo, 16 às 22 horas Mais informações: @abaeteboteco

Babaganush Crédito: Arthur Henrique/ Divulgação Petiscos vegetarianos em Fortaleza: Aquitanda Inspirado na culinária do Oriente Médio, o prato Babaganush ou babaganuche é uma das opções veganas ofertadas no Aquitanda. A iguaria nada mais é do que uma pasta feita de berinjela grelhada, com um tempero oriental chamado tahine (pasta de semente de gergelim), suco de limão e acompanhado de pães.

"Nossa proposta é ter uma culinária inclusiva, onde todos os sabores e desejos possam se encontrar à mesa, por isso temos em nosso cardápio pratos vegetarianos, veganos, sem glúten, sem lactose, e também pratos com carnes, peixes e frutos do mar", defende o proprietário Silvio Queiroz. Onde: R. Waldery Uchôa, 230, Benfica

R. Waldery Uchôa, 230, Benfica Quanto: R$ 21,90

R$ 21,90 Quando: terça à quinta, de 11h30min às 22 horas; sexta e sábado, 11h30min às 23 horas; e domingo, de 11h30min às 17 horas

terça à quinta, de 11h30min às 22 horas; sexta e sábado, 11h30min às 23 horas; e domingo, de 11h30min às 17 horas Mais informações: @aquitanda_ce Cento de salgadinhos veganos Crédito: Reprodução/ Instagram / @pachamamacultural Petiscos vegetarianos em Fortaleza: Pachamama Cultural Mini risole de legumes, coxinhas de brócolis, canudinhos de vatapá e bolinhas de queijo à base de palma, tudo isso vem no cento de salgadinhos do Pachamama Cultural. O restaurante é um dos pontos culinários dos vegetarianos e veganos de Fortaleza. Para quem quiser petiscar de casa, a opção dos salgadinhos é um dos grandes sucessos da casa.