Quiz dos Idosos? Grupo viraliza nas redes sociais com gincanas, brincadeiras e humor

Quiz dos Idosos: grupo viraliza nas redes sociais com perguntas e conteúdos de humor Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Quem acredita que todos os idosos têm total aversão à tecnologia certamente nunca viu o perfil do Quiz dos Idosos. O grupo de seis integrantes da "melhor idade" faz sucesso nas redes sociais com produção de gincanas, desafios, relatos da pessoal e muito humor sobre as aventuras da vida após os 60 anos. O perfil completou um ano neste mês de setembro e já acumula fãs em todo o Brasil. O grupo é formado por familiares e amigos que se juntam para aproveitar a alegria de viver e garantem o entretenimento dos mais de 1 milhão de seguidores com suas experiências juntos. Como surgiu o Quiz dos Idosos? Rosarita, Rogério, Ignez, Branca, Italina e Erenilda são de Erechim, no Rio Grande do Sul, e viralizaram nacionalmente com um vídeo de perguntas e respostas no Tiktok. A publicação foi feita na conta de Maria Eduarda Rigoni, filha de Ignez e Rogério, e atual administradora da página do grupo.

No vídeo em questão, os idosos estavam reunidos em casa e realizavam um "quiz" sobre conhecimentos gerais e as respostas "certeiras" do grupo rapidamente encantaram milhares de internautas. Logo após o sucesso repentino do primeiro vídeo, surgiram inúmeros pedidos para criação de um perfil próprio para os idosos, além claro, de diversos comentários pedindo pro mais conteúdos em vídeo da trupe, conforme conta Maria em entrevista ao O POVO. Atualmente, o "Quiz dos Idosos" possui quase 700 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no TikTok, rompendo barreiras do etarismo e levando, além de gigantescas doses de alegria, representatividade para uma faixa etária que apresenta pouco espaço de destaque nas novas mídias. Idosos fazem sucesso nas redes sociais com humor e trends de "jovens" Com idades entre 66 e 75 anos, grupo de idosos encanta internet e mostra que idade é apenas um número Entre os conteúdos, os idosos fazem desafios, dancinhas, jogos e até praticam esportes, tudo sem perder a simpatia e o bom humor que tanto é elogiado pelos seguidores: "Ninguém é triste assistindo essa turma". Segundo Maria Eduarda, a conta vem sendo bem recebida e aceita pelos internautas e nos comentários, e a maioria das mensagens são positivas.