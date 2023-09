Festival Burger Gourmet encerra primeira edição no dia 1º/10

O evento, que se iniciou no dia 1º de setembro, tem como objetivo movimentar e aquecer a atividade gastronômica da Cidade, reunindo diversas hamburguerias com a proposta de servir um menu especial com o preço fixo.

O Festival Burger Gourmet encerra temporada em Fortaleza no próximo domingo, 1º de outubro. A primeira edição desse festival contou com a participação de, ao todo, 24 restaurantes da capital cearense.

“A ideia veio por conta que nós já realizamos o Restaurant Week no Brasil. Um evento focado na democratização da boa gastronomia. E durante esses 15 anos de evento, sempre tivemos alguns pedidos para que fizéssemos algo voltado para os hambúrgueres”, conta Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week.

Além da iniciativa de unificar as hamburguerias da Capital em um festival colaborativo, o Festival Burger Gourmet conta com um fundo de apoio social. Ligado ao Instituto da Primeira Infância (Iprede). Adicionando o valor simbólico de R$ 2 na conta, o consumidor colabora com a arrecadação destinada atividades sociais.

“Desde que nós surgimos com o conceito de democratizar a boa gastronomia em 2007, nós, em todas as cidades que realizamos os eventos, temos sempre uma instituição ou ONG beneficiada pelas doações que sugerimos”, ressalta Fernando sobre a iniciativa social.

O preço dos pratos é outra das grandes premissas do festival. Com preços fixos em todos os estabelecimentos selecionados, o combo tradicional se encontra no valor de R$ 39,90, enquanto a experiência do prato plus tem o valor fixado em R$ 49,90.

Confira a lista dos restaurantes que participam do festival:

Barney’s - Maria Tomasia

Barney’s - Sul

Barney’s - Bairro de Fátima

Barney’s - Eusébio

Hard Rock Café Fortaleza

Los Locos Burger

Salt Pepper - Aldeota

Donkey Head

Ollis Burger

Dog Zone

Black Burger

Brayan Burger - Sul

Brayan Burger - Parquelândia

Butcher’s 746

Calorentos Burger

Carbone

Donadel - Aldeota

Donadel - Maraponga

Hents Burg

Hey Joe Food N Bar

Rastelo Food

Salt Pepper Burger - Parquelândia

1ª Edição Fortaleza Burger Gourmet



Quando: até 1º de outubro

Mais informações sobre menu e participantes: burgergourmet.com.br / @burgergourmetbrasil