Show de Johnny Hooker é cancelado por frase antiga dele sobre Jesus

Prefeito de Boa Vista veta show de Johnny Hooker por dizer que ‘Jesus é travesti' Crédito: Reprodução / Instagram / @johnnyhooker

O show do cantor Johnny Hooker foi vetado em um festival cultural da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. A decisão foi tomada pelo prefeito da cidade, Arthur Henrique (MDB-RR) após religiosos resgatarem um trecho do show do cantor que afirmava que Jesus era travesti. Através de vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse que Hooker foi "desaprovado por muitas pessoas através de manifestações públicas" e pediu desculpas aos moradores da cidade. A escolha de Hooker no evento Mormaço Cultural 2023, que irá ocorrer entre os dias 26 e 1º de outubro na capital de Roraima, foi feita pelos moradores da cidade em uma votação. "Respeito é algo que não abro mão. Todos sabem dos meus princípios e dos meus valores e, como prefeito, sempre vou fazer o melhor pelas pessoas e pela cidade de Boa Vista. De imediato, iniciamos as tratativas jurídicas e, a meu pedido, a Fetec (Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista) cancelou essa atração do festival", afirmou o prefeito.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Henrique (@arthurhenriquerr) O posicionamento dividiu opiniões. Nos comentários da publicação, alguns parabenizam o prefeito e outros repudiam a decisão. "Parabéns prefeito Arthur Henrique. Seu posicionamento não poderia ser diferente com tamanha falta de respeito", expressa um dos comentários mais curtidos. "Super decepcionada que a prefeitura tenha cedido a essa pressão dos conservadores. Retrocesso", diz outro comentário.

Johnny Hooker se pronunciou nesta terça-feira, 26, nas redes sociais. O cantor classificou a decisão como uma "vitória da homofobia e da LGBTfobia no Brasil". "Acabo de saber que meu show em Boa Vista, Roraima, que estava previsto para este sábado foi arbitrariamente cancelado pelo prefeito Arthur Henrique por motivo de homofobia e intolerância com a diversidade depois que um corte de uma fala minha tirada de contexto foi espalhada por extremistas religiosos nas redes sociais. Cabe ressaltar aqui que esse assunto já foi extinto pela justiça brasileira com ganho de causa a mim. Ou seja, vivem de requentar polêmicas atacando a comunidade LGBTQIA+", disse em uma publicação em uma rede social.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Hooker (@johnnyhooker) Na publicação, o cantor também pediu que os artistas que devem se apresentar no festival se pronunciasse quanto ao assunto. "Aproveito o ensejo para convocar meus amigos @euxama e @vanessadamata e a conterrânea @dudabeat que também estão no line up do Festival Mormaço a se pronunciarem sobre este absurdo", escreveu.