MinC promove tira-dúvidas da Política Cultura Viva em Fortaleza

Museu da Imagem e do Som do Ceará recebe nesta quarta-feira, 27, às 17 horas, o evento Circula MinC Cultura Viva

Estarão presentes em Fortaleza três nomes da gestão do MinC: a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural Márcia Rollemberg, o coordenador-geral de Articulação da Política Cultura Viva Rodrigo Dias e a coordenadora-geral de Promoção das Culturas Populares Sandra Cipriano.

Nesta quarta-feira, 27, o Museu da Imagem e do Som do Ceará recebe às 17 horas o evento Circula MinC Cultura Viva , promovido pelo Ministério da Cultura para tirar dúvidas sobre dois editais abertos da Política Cultura Viva. A atividade é aberta ao público e tem acesso livre.

O momento será de tira-dúvidas dos editais de Premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti e Cultura Viva 2023 - Fomento a Pontões de Cultura. A busca é por democratizar o acesso aos recursos e disseminar a Política Nacional de Cultura Viva, que destaca a diversidade cultural do Brasil. Iniciativa semelhante ocorreu no último sábado, 23, no Crato.

As chamadas que serão foco do evento têm inscrições abertas até segunda-feira, dia 2 de outubro, e juntas somam um investimento de mais de R$ 61 milhões. Os dois editais preveem bonificações para projetos feitos ou voltados para de mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas e população LGBTQIA+.

Além de Fortaleza, mais quatro cidades irão receber edições do Circula MinC Cultura Viva na data: Penedo (AL), Arapiraca (AL), Rio de Janeiro (RJ), e Boa Vista (RR).

Circula MinC Cultura Viva em Fortaleza

Quando: quarta-feira, 27 às 17 horas

quarta-feira, 27 às 17 horas Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Mais informações: www.gov.br/cultura



Premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti

O edital que homenageia o ator Sérgio Mamberti (1939-2021) no nome é dividido em quatro categorias: culturas indígenas, culturas populares e tradicionais, diversidade cultural e pontos de cultura.

Os prêmios da chamada têm, cada um, valor de R$ 30 mil e são destinados a indivíduos, grupos, coletivos e entidades culturais sem fins lucrativos.

Cultura Viva 2023 - Fomento a Pontões de Cultura

A segunda chamada aberta busca o estímulo e a consolidação da política de pontões em todo o território brasileiro, totalizando apoio a 46 iniciativas ao longo de um ano.