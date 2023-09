Conheça o melhor da gastronomia de Orlando em restaurantes incríveis

No High T, os visitantes podem se juntar aos personagens do filme Alice no País das Maravilhas para um chá extravagante. O cardápio inclui uma seleção de petiscos salgados, sanduíches, doces e scones servidos com marmelada da casa, creme de leite e manteiga de pistache. Eles também oferecem opções veganas, coquetéis de brunch e um pacote de mimosa com toque floral para uma tarde fantástica.

Orlando Cat Cafe

Os viajantes apaixonados por gatos podem ir ao Orlando Cat Cafe em Clermont, localizado próximo ao Walt Disney World. Oferecido em feriados selecionados ao longo do ano, esse tradicional serviço de chá britânico inclui petiscos doces e salgados, chá e scones, além de muito tempo de contato felino. Vale ressaltar que todos os animais do Orlando Cat Cafe são adotáveis ​​em parceria com a Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) da Flórida.

Titanic Tea Time Experience at Titanic: The Artifact Exhibition

Os fãs do filme de James Cameron precisam visitar o Titanic Tea Time Experience at Titanic: The Artifact Exhibition para um chá da tarde. Disponível todos os domingos às 15h, esse novo restaurante temático transporta qualquer um de volta a 1912 para desfrutar de pequenos sanduíches, scones, pastéis, chá, entre outras iguarias.