Entenda a importância da integridade como compromisso pessoal e social

Manter-se íntegro é uma caminhada de uma vida inteira, especialmente nas situações turbulentas que desafiam a plenitude do nosso ser

Ultimamente, você parou para avaliar quão firme está a sua integridade? Nesses tempos voláteis, em que uma novidade atropela a outra e a vitrine digital incita o pecado da comparação, esse questionamento tem seu valor. E como tem. Nós, da Vida Simples, acreditamos que ele pode calibrar o pensar, o sentir, o falar e o agir, ajudando cada um a regressar às suas bases e se aprumar.

Aliás, você tem a dimensão da sua inteireza? Sim, porque a palavra integridade vem de integer, do latim, que significa inteiro, completo, pleno. Em termos práticos, ela se manifesta toda vez em que buscamos ser congruentes com princípios que para nós são inegociáveis, tais como honestidade, compaixão, respeito, verdade e assim por diante. Essa soma revela quem somos, no que acreditamos e onde nos alicerçamos para existir.

“Cresci em uma família humilde e muito sábia. Meus pais ensinaram a mim e às minhas duas irmãs sobre valores, respeito ao outro, cuidado com o que não é seu, a dignidade de um trabalho duro e honesto. Eu não poderia ser diferente, pois a integridade está na essência da minha criação”, conta Luciana Pianaro, CEO e Publisher da Vida Simples.