5 receitas de vitaminas caseiras para fazer no liquidificador

Além disso, por serem versáteis, são a alternativa perfeita para variar o cardápio de forma econômica, uma vez que podem ser preparadas com frutas e até verduras fáceis de encontrar e com ótimo custo-benefício.

As vitaminas são uma deliciosa bebida para se refrescar, ou ainda, saciar a fome de forma saudável. Isso porque, quando combinadas com ingredientes nutritivos, elas favorecem a sensação de saciedade e, consequentemente, auxiliam no processo de emagrecimento.

Vitamina de banana com ameixa seca

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 xícara de chá de ameixas secas sem caroço

250 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de farelo de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, as ameixas e o leite e bata até triturar bem as frutas. Adicione o farelo de aveia e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão, morango e banana

Ingredientes

5 morangos

200 ml de leite

Polpa de 1 mamão

1 banana descascada e cortada em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego com linhaça

Ingredientes

100 ml de leite desnatado

1/2 colher de sopa de sementes de linhaça

2 pêssegos descascados e picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.