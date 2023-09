3 destinos incríveis para conhecer no Panamá

A história do Panamá é antiga e marcante. O istmo do país emergiu do mar há milhões de anos, causando uma grande mudança na geografia do mundo com a separação dos oceanos Atlântico e Pacífico e a união da América do Sul com o norte do continente. No início do século XX, esse mesmo território testemunhou outro evento de grande impacto.

O Canal do Panamá, uma proeza engenhosa, revolucionou o transporte marítimo, criando um atalho entre o Atlântico e o Pacífico. Ao percorrer 80 km em poucas horas, substituiu as demoradas duas semanas de contorno da América do Sul. A ponte física entre os continentes se converteu em uma ponte para todo o planeta. Embora o Panamá seja notório pelo famoso canal e pelas oportunidades de compras, seu potencial vai além. O país desvenda uma infinidade de surpresas, desde paisagens deslumbrantes até uma herança cultural enriquecedora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fauna e flora encantadoras impulsionam turismo sustentável

Sua biodiversidade impressionante, exemplificada pela maior variedade de aves e árvores em comparação com toda a América do Norte, e suas milhas e 2.500 km de litoral acrescentam um caráter único. Delimitado pela Colômbia a leste e pela Costa Rica ao oeste, o Panamá possui um formato curvilíneo que permite explorar tanto o mar do Caribe (ao norte) quanto o Oceano Pacífico (ao sul) em uma única jornada.