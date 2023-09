Veja o que visitar em Campos de Cima da Serra

No topo, é possível admirar a extensão do cânion, com toda a magnitude da natureza aos seus pés. É uma daquelas imagens que ficam para sempre na memória. Há ainda a Trilha da Pedra do Segredo e a da Borda Sul.

Independentemente do caminho escolhido, não esqueça de usar calçados confortáveis, roupas leves, boné ou chapéu e protetor solar. Leve também casaco e capa de chuva, pois o tempo pode mudar de repente.

Parque Nacional da Serra Geral

Em 2023, duas atrações foram inauguradas no Parque Nacional da Serra Geral. Destinadas a quem não tem medo de altura, proporcionam uma boa dose de emoção, além de vistas deslumbrantes para o Cânion Fortaleza.

Uma delas é o balanço infinito, partindo de uma plataforma suspensa. A segunda é a tirolesa, considerada a mais alta das Américas, cujo ponto inicial fica a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. Ela tem 720 metros de extensão e pode ser utilizada por até três pessoas simultaneamente. É necessário comprar um ingresso separadamente para cada atração, além da entrada no parque.

Mais passeios em Cambará do Sul

Cambará do Sul tem ainda vários estabelecimentos interessantes isolados entre seus extensos campos e colinas. Em questão de hospedagem, pousadas de inspiração rural são um convite ao detox digital, com simpáticos chalés de madeira e um resgate das tradições dos tropeiros. Já no centro da cidade, vale uma parada no Sabores da Querência, onde são vendidos deliciosos antepastos, geleias e sorvetes artesanais, feitos com frutas de produção própria.

Cachoeiras no Circuito das Águas

Os Campos de Cima da Serra vão muito além dos cânions. As cachoeiras, os rios e as cascatas do chamado Circuito das Águas, entre São Chico, Jaquirana e Cambará do Sul, são atrativos ainda pouco conhecidos por turistas de outros estados, mas que merecem mais atenção pelos cenários de extrema beleza natural. A aventura completa dura pelo menos cinco horas e tem que ser feita a bordo de um veículo 4×4.

Não só há longos trechos bem irregulares de estrada de terra, mas também é preciso atravessar rios com o carro. Por isso, é recomendado contratar um guia local, pois o condutor tem que saber bem por qual caminho é mais seguro passar e qual o nível da água que permite a travessia. Além disso, a sinalização local é escassa. Agências de turismo da região oferecem diariamente o roteiro, partindo tanto de São Chico quanto de Cambará do Sul.

Passo da Ilha, Passo do S e Cachoeira dos Venâncios

Três atrações compõem o circuito: Passo da Ilha, Passo do S e Cachoeira dos Venâncios. A partir de São Chico, são 40 km de asfalto mais 15 km de estrada de terra até a primeira parada, dentro do Parque Estadual do Tainhas. O Passo da Ilha é um trecho largo em que o rio se espalha sobre as rochas. A água é bem rasa e há cascatas pequenas.

O carro fica estacionado dentro do rio e o grupo pode sair para se refrescar nas águas cristalinas e curtir uma hidromassagem natural. No caminho que leva ao Passo da Ilha fica o Morro da Visão, que proporciona uma vista panorâmica desse trecho do Rio Tainhas. A subida a pé é íngreme, mas vale o esforço.

A próxima parada é o Passo do S, nome proveniente das curvas do caminho que é preciso percorrer para cruzar o rio nesse ponto. Ali há duas grandes cachoeiras lado a lado com várias quedas d’água, sendo que a maior chega a ter 20 metros de altura. Na parte superior há algumas piscinas naturais.

Depois, o roteiro leva à Cachoeira dos Venâncios. Como fica dentro de uma propriedade particular, é cobrada a entrada – porém, o valor por pessoa é baixo. São quatro cascatas de vários tamanhos ao longo do curso do rio, além de diversas piscinas naturais de diferentes profundidades. Não deixe de levar sua roupa de banho. O local também tem banheiro e mesas para piqueniques.