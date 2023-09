3 receitas de salgados práticos e saborosos

Os salgados são uma ótima opção para saciar a fome sem deixar o sabor de lado, especialmente nos dias corridos. Frequentemente encontrados em padarias e lanchonetes, esses quitutes estão sempre presentes em festas. Mas o mais incrível é: eles podem ser facilmente reproduzidos em casa para economizar ou, ainda, para ganhar uma renda extra.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de salgados saborosos para deixar os seus dias e as comemorações ainda melhores!

Croissant recheado

Ingredientes

14 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de banha

200 g de queijo minas cortado em pedaços pequenos

2 gemas de ovo

Farinha de trigo para polvilhar e enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o leite, o fermento químico, o açúcar, a manteiga, a banha e 1 gema e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com o auxílio de um rolo, abra a massa e corte-a em pedaços de 10 cm. Em seguida, recheie a massa com o queijo, enrole e dobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Finalize pincelando com o restante da gema e leve ao forno preaquecido na temperatura média até dourar. Sirva em seguida.