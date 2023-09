4 filmes para assistir e melhorar a oratória

Ao perceber que a missão é praticamente impossível, Banks traça outra estratégia e mostra como um momento de crise exige adaptabilidade para entender o contexto no qual estamos imersos e criatividade para propor soluções, além do famoso jogo de cintura para negociar, engajar, convencer e persuadir, no sentido positivo, outras pessoas em prol da solução do problema.

“A Chegada” é um filme sobre as nossas limitações diante do desconhecido. Para a estrategista de comunicação, a ficção explica como às vezes precisamos criar uma linguagem universal para que a mensagem seja compreendida por todos.

Dirigida por Tom Hooper, a produção também é baseada em fatos. O clássico “O Discurso do Rei” narra a trajetória de ascensão, persistência e superação do Rei George VI (Colin Firth), pai da Rainha Elizabeth II. Vencedora de 4 Oscars e aclamada pela crítica, a obra traz como principais fios condutores as dificuldades que perseguiam e limitavam as ações do Rei George VI desde a sua infância: a gagueira e a dificuldade de se comunicar.

Dá para imaginar um rei sem o poder da oratória e de conexão com os seus súditos? Diante desse desafio e diversas tentativas médicas para solucionar o seu distúrbio, são métodos nada ortodoxos que transformam o rei gago em um dos maiores oradores do seu reinado. Segundo Fabiana Teixeira, o personagem nos mostra um trabalho de autoconfiança para se tornar um porta-voz convincente e discursar para a multidão, como se estivesse falando para uma pessoa que acredita em você. O filme nos ensina que falar bem não é dom, é treino.

4. Obrigado por Fumar (2006)

Filme “Obrigado por Fumar” (Imagem: Reprodução digital | Searchlight Pictures)