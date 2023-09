5 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular

Além de ser responsável pelo processo de reparo, manutenção do músculo, dos tecidos e órgãos, a proteína está presente em diversas partes do corpo, como cabelos, pele e ossos. A seguir, veja 5 lanches ricos no nutriente que vão te surpreender!

Sanduíche de salmão com queijo cottage

Ingredientes

4 fatias de pão da sua escolha

150 g de salmão cru fatiado

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1/2 abacate fatiado

1/2 tomate fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Espalhe o queijo cottage em uma das fatias de pão. Em seguida, coloque as fatias de abacate e tomate sobre o queijo. Disponha as fatias de salmão cru acima dos ingredientes. Tempere com um pouco de suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra o sanduíche com outra fatia de pão. Sirva e aproveite!

Crepioca de espinafre com frango desfiado e queijo minas

Ingredientes

Massa da crepioca

2 ovos

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite de oliva

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de queijo minas frescal cortado em cubos pequenos

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata-os bem até ficarem homogêneos. Adicione a goma de tapioca e misture até obter uma massa líquida e espessa. Acrescente as folhas de espinafre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte-a levemente com azeite de oliva. Despeje a massa na frigideira aquecida e espalhe-a uniformemente para cobrir o fundo. Cozinhe por cerca de 3 minutos, ou até que a parte de baixo da crepioca esteja firme e comece a dourar. Com cuidado, vire a crepioca e cozinhe por mais 3 minutos, até que fique dourada e firme.

Para o recheio, em um recipiente, misture o frango desfiado com os cubos de queijo minas. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Coloque o recheio sobre metade da crepioca na frigideira, dobre a outra metade por cima e pressione levemente. Deixe cozinhar por mais alguns minutos até que o queijo derreta. Se preferir, corte ao meio. Sirva quente e aproveite!