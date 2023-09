Veja como vencer a indecisão e fazer boas escolhas

É o famoso “e se”, sabe? “E se” eu escolher sair do meu emprego e nunca mais conseguir outro? “E se” eu deixar essa relação que já não me faz feliz e ficar sozinha para sempre? Não temos nenhuma garantia nesta vida.

No entanto, é o movimento de escolha que pode nos tirar dessas angústias e nos levar por novos caminhos bem mais bonitos e reais do que aqueles criados por nossos pensamentos. No fim das contas, só vamos saber o resultado ao agirmos e nos arriscarmos.

“Escolhas podem ser difíceis também porque implicam saber perder, uma vez que, quando escolhemos algo, não escolhemos outra coisa e isso pode nos angustiar”, observa Mariana. Muitas vezes, nem se trata de perder ou ganhar, mas daquilo que aprendemos quando tomamos um caminho. Nos tornamos mais fortes, mais orgulhosos de nós mesmos.

Mas pensamos tanto, tanto e, nisso, muitas vezes nos separamos daquilo que realmente desejamos e nos distanciamos cada vez mais da chance de ganhar histórias ainda mais satisfatórias do que aquelas que já vivemos. E, não: não há nenhum problema em pensar demais, nem em ponderar qual pode ser o melhor caminho para nós. Isto é, muitas vezes, considerado responsabilidade e cautela em não agir por impulso.

A grande questão é cuidar para que esses pensamentos não nos paralisem, levando sempre a adiar as decisões ou jogá-las para baixo do tapete. E sabemos bem que não é assim que funciona, porque uma hora ou outra nossas questões vão ressurgir. E o pior: se já for tarde demais, elas nos deixarão na companhia do arrependimento.

“Dificilmente uma pessoa se arrepende quando ela conhece bem as consequências de cada escolha, principalmente se tomou a decisão levando em consideração as suas intuições”, considera a psicóloga Naara Amim.

Para ela, fazer boas escolhas está atrelado ao equilíbrio entre o que diz a nossa intuição e as nossas responsabilidades. “Costumo dizer que a intuição é como a direção que o nosso coração aponta. É algo singular, relacionado com motivação, com aquilo que faz os nossos olhos brilharem”, pontua.

Nenhuma rota precisa ser definitiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock)

Decidir o caminho é mais importante que o destino

Já a responsabilidade entra para ser o equilíbrio entre o racional e o emocional de nossas escolhas. É sobre tomar uma decisão de forma responsável e consciente. “Os desafios se tornam superáveis quando a pessoa está motivada naquele caminho escolhido, sabendo das consequências para, quando surgirem os problemas, conseguir resolvê-los sem grandes frustrações”, completa.

E me fez lembrar do Fabrício Garcia. Ele é jornalista, poeta e o conheci por seu perfil no Instagram (@fabriciogvrcia), no qual ele compartilha um pouco de seu (e do nosso) dia a dia por meio das palavras e emoções.

Recentemente, Fabrício fez uma grande virada em sua vida, deixando o emprego em uma agência de publicidade e escolhendo viver aquilo que dá mais sentido para si. “Eu já estava infeliz com esse caminho há algum tempo, pensando no que eu poderia fazer e para onde eu poderia ir. Tenho esse privilégio de ter o meu trabalho como artista, com a loja online e as oficinas que ministro. Acho que isso possibilitou essa ruptura com o trabalho tradicional”, conta Fabrício.

Após pedir demissão, ele fez as malas partindo de São Paulo para Aracaju, em uma viagem que, inicialmente, duraria no máximo dois meses. “Tenho sempre essa faisquinha que me faz querer ficar pulando de lugar em lugar. Nunca planejo nada direito e faço as coisas meio impulsivamente. Esse processo todo de pedir demissão e decidir viajar foi assim, de uma hora para outra”, conta.

Fabrício nem sabia bem para onde queria ir, mas sabia que precisava se movimentar. E isso foi o suficiente. No fim, toda a viagem durou três meses, com uma parada no Recife e um saldo de mais 13 lugares novos que ele conheceu.

“Eu nunca estive muito certo de nada disso. Sou bastante inseguro, mas tenho tentado bancar alguns desejos. Fico pensando que nada disso é definitivo, sabe?”, explica. Ele não descarta voltar a trabalhar com publicidade, se der vontade e se vier a necessidade. Mas, por ora, esses caminhos que escolheu é que têm feito sentido para ele.

Assumindo os riscos

Essa capacidade de agir apesar do medo tem muito a ver com a coragem. Mas também com confiança. É sobre confiar em nossos desejos e em nossas capacidades de irradiante, de aprender com o que aparentemente não deu certo e levantar logo ali na frente, sabendo que sempre existirão novas escolhas, novos caminhos e um milhão de possibilidades diante de nós.

“Acabei virando ‘influencer de desemprego’ e isso é muito engraçado, porque não estou propriamente desempregado, né? Tenho a minha loja, as minhas oficinas. Mas esse movimento de renunciar ao trabalho tradicional, abdicar desse salário em troca da minha liberdade de ir e vir, acho que isso me trouxe algo muito valioso, que é o tempo”, conta Fabrício.

E isso ele só descobriu porque se arriscou. “Agora tenho muito mais tempo para tudo. Nem sei direito o que fazer com ele, não sei como vai ser estar em São Paulo tendo tempo, mas estou ansioso para descobrir”, concluiu.

Incertezas fazem parte de nós

As dúvidas, o medo e as incertezas sempre vão surgir, porque eles fazem parte de nós. Mas quando assumimos o risco, bancando as vontades do nosso coração, aprendendo também a nos escutar mais sem buscar as respostas no outro, encontramos a chave de nossas boas escolhas.

Podemos até trocar uma ideia aqui e outra ali, mas sem cair naquele abismo de tentar agradar aos outros o tempo todo, sempre lembrando de não permitir que a opinião das pessoas seja maior que o nosso desejo.

“Considerar demais a opinião dos outros, ou não reconhecer as próprias opiniões como consideráveis, é mais um dificultador de nossas escolhas. Ficar preso no medo de desagradar, decepcionar ou falhar pode nos paralisar”, lembram Mariana e Tayná.

Ao mesmo tempo, para dar estofo às nossas escolhas, podemos avaliar como nos organizar para que uma transição de carreira ou mudanças mais imponentes possam ser feitas de maneira organizada e, também, cautelosa. Afinal, dar voz ao coração não precisa significar jogar tudo para o alto sem nenhum planejamento, por exemplo.

Só não vale esperar sempre pelo momento perfeito (que não existe, você sabe) para agir. “Se algo der errado e a pessoa decidir voltar atrás e tentar outra possibilidade, a ideia é que ela consiga usar dessa experiência como aprendizado e sentir orgulho de ter seguido o coração”, avaliou Naara Amim.

Siga o seu coração

E, se ainda assim bater aquele medinho de escolher, podemos sempre nos perguntar: isso vai me fazer bem? Qual caminho me fará mais feliz? E mais: qual deles vai me aproximar de quem sou e do que quero realmente para a minha vida?

“Imagina ficar o resto dos anos pensando se ia dar certo ou não? Viver é arriscar o tempo todo a fazer escolhas sem garantia de sucesso. Porque só é possível saber se vai dar certo tentando”, finaliza Naara. Que a gente siga, então, se arriscando. E se escolhendo primeiro, em qualquer que seja a direção.

Por Débora Gomes – revista Vida Simples

É jornalista. E, com a ajuda da terapia, está aprendendo a escolher primeiro a si para depois olhar para o outro.