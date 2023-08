5 receitas saudáveis para quem tem pressão alta

Veja como preparar pratos nutritivos e com baixo teor de sódio para pacientes com hipertensão

No liquidificador, bata o ovo, a cebola, o alho, a farinha de linhaça, o manjericão, o cheiro-verde, a cebolinha e a pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture essa massa à carne moída até ficar homogêneo. Depois, modele bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma e regue-as com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos.

Segundo a nutricionista Natália Colombo, para pacientes com pressão alta é importante manter a ingestão adequada de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e água. Por isso, selecionamos algumas receitas fáceis e saudáveis para pessoas com hipertensão. Confira!

O cuidado com a alimentação desempenha um papel fundamental para pessoas com pressão alta, também conhecida como hipertensão. Isso porque a escolha de alimentos adequados pode ajudar a controlar os níveis de pressão arterial e reduzir o risco de complicações cardiovasculares.

Brócolis ao molho de iogurte

Ingredientes

3 maços de brócolis em floretes

3 potes de iogurte natural desnatado

3 colheres de sopa de azeite

1 ramo de salsinha

1 ramo de cebolinha

1 ramo de manjericão

1 cebola picada

Água

Modo de preparo

Lave os brócolis em água corrente. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, coloque os brócolis no cesto para cozinhar a vapor até ficar macio. Reserve. Bata no liquidificador o iogurte, o azeite, a salsinha, a cebolinha, o manjericão e a cebola. Em um refratário, coloque os brócolis, regue-os com o molho e sirva em seguida.