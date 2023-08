3 livros para entender mais sobre arte

Arte é parte importante da cultura (Imagem: Pressmaster | Shutterstock)

1. A Arte de Ver a Arte – Susan Woodford

A escritora e autora Susan Woodford traz, na obra “A Arte de Ver a Arte”, as diferentes formas de entender a temática, sob uma perspectiva sucinta e acessível de como é possível compreender e apreciar as obras. Com foco na pintura, o livro é considerado um clássico para entender os diferentes períodos da história, bem como a expressão humana.

“O repertório histórico e cultural dessa obra é fundamental para que o leitor possa aprender e interpretar as diferentes formas artísticas, por meio de seus significados, objetivos e relevância, sendo indispensável para quem deseja se profissionalizar sobre o tema”, explica Marisa.

2. A Arte e seus Objetivos – Wollheim

Clássico da arte literária, o livro aborda a perspectiva do artista em relação ao significado e à intenção com o seu trabalho, bem como o ponto de vista do espectador e seu papel de interpretador da obra. “Esse livro traz questões importantes sobre estilos, expressões e significados, por meio de ensaios que elucidam teorias, representações, crítica e estudo sobre o universo da arte”, reflete Marisa. Filósofo britânico, Wollheim é referência no cenário de artes visuais, principalmente na pintura, conquistando a presidência da Sociedade Britânica de Estética de 1992 a 2003.

3. Arte Moderna no Brasil – Icleia Borsa Cattani

“Fundamental para o conhecimento e o aprendizado sobre o Movimento de Arte Moderna no Brasil, a obra transcreve o desenvolvimento e a constituição nas artes visuais e discorre sobre a importância da Semana de Arte Moderna de 1922, marco oficial do Modernismo brasileiro”, explica a curadora. Com habilidade e elegância, Icleia traz os principais desdobramentos da história da arte brasileira, de forma curiosa e instigante, detalhando, de forma didática, o cenário de arte do Brasil.

Por Eva Beatriz Garcia