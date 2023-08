4 receitas práticas e deliciosas com abacate

No liquidificador, bata a polpa dos abacates , o leite, a essência de baunilha e o rum até obter uma mistura cremosa. Reserve. Em um recipiente, misture as claras com o açúcar e leve ao banho-maria. Mexa sem parar até amornar bem, mas sem deixar cozinhar. Retire a mistura do fogo e bata na batedeira até obter um suspiro firme.

Misture o suspiro com o creme de abacate e leve ao freezer por 2 horas. Retire do freezer assim que atingir o tempo necessário e, em seguida, bata na batedeira até o sorvete ficar cremoso. Transfira a mistura para um pote com tampa e leve novamente ao freezer até endurecer completamente. Retire do freezer 5 minutos antes de servir e aproveite.

Maionese de abacate

Ingredientes

400 g de polpa de abacate maduro

1/2 xícara de chá de folhas de salsinha

2 colheres de sopa de molho de mostarda

3 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de azeite

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o azeite, até obter uma mistura homogênea. Despeje o azeite aos poucos e bata até a mistura ficar cremosa e atingir a consistência de maionese. Retire a maionese do liquidificador, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira no momento de servir.