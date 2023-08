3 receitas com atum em lata para fazer em poucos minutos

Confira como preparar pratos econômicos e irresistíveis com esse tipo de peixe

A seguir, confira 3 receitas com atum em lata para você preparar em casa em poucos minutos e aproveitar todos os benefícios desse peixe!

O atum é um dos peixes mais populares no mundo. Bastante versátil, ele pode ser utilizado nos mais variados tipos de pratos. É uma opção ideal para quem deseja uma alimentação prática, saborosa e nutritiva, pois é fonte de proteína e possui baixo teor de gordura saturada.

1/2 xícara de chá de óleo

3 xícaras de chá de leite

2 ovos

Sal a gosto

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

Óleo para untar

Recheio

360 g de atum escorrido

2 xícaras de chá de requeijão cremoso

1 cebola descascada e ralada

Molho

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma colher, separe a massa em pequenas porções, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o atum, o requeijão, a cebola ralada e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do recheio e disponha sobre um dos discos de massa, espalhe bem e enrole. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma travessa. Reserve.