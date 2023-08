Netflix, Star+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "One Piece: A Série" e "O Urso", confira as opções!

Netflix



O jovem pirata Monkey D. Luffy veste o chapéu de palha e, com sua tripulação atrapalhada, zarpa em uma jornada épica nesta adaptação em live-action do popular mangá.



Star +



Em "O Urso", o jovem chefe Carmen “Carmy” Berzatto, decide largar uma carreira brilhante para administrar um humilde restaurante que pertencia a seu falecido irmão.