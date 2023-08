Livro inédito de Pedro Rhuas é vendido ilegalmente; autor pede ajuda

"O mar me levou a você", novo livro do escritor potiguar Pedro Rhuas, teve cópias vendidas ilegalmente

Um dos nomes mais conhecidos entre os autores nacionais contemporâneos, Pedro Rhuas lança, na próxima quarta-feira, 30, seu segundo livro “O mar me levou a você”. Com lançamento oficial marcado para ocorrer durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a publicação, no entanto, foi desviada e cópias ilegais estão sendo vendidas sem o conhecimento do autor.

“A amiga de um leitor encontrou exemplares de ‘O mar me levou a você’ em um sebo no centro histórico de Recife. Ela enviou uma foto do livro para o seu amigo, que me informou. Foi assim que percebemos a primeira evidência de uma cópia ilegal desviada da tiragem oficial da obra inédita”, explica Pedro.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o escritor de 27 anos de idade revela que, até o momento, cópias ilegais foram identificadas em algumas cidades do Nordeste, com destaque para Recife e Teresina. Na capital do Piauí, a publicação foi encontrada à venda em um estande do 21º Salão do Livro do Piauí (Salipi), evento literário realizado nas primeiras semanas de agosto.