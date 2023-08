Sul do Chile: conheça o destino com paisagens únicas e diversidade de atrações

Banhos termais com águas que descem diretamente dos adormecidos vulcões que nesse momento descansam pacientemente nas terras do sul do Chile. Para viver essa inesquecível experiência , o roteiro pode começar em Puerto Montt. No percurso, o turista conhece algumas de suas atrações, como a Avenida Costanera, a Feira de Artesanato de Angelmó, o Mercado dos Pescadores, o Mirante da Cidade, entre outras atrações.

Um dos destinos turísticos mais completos para se viajar aqui na América do Sul é a região de Los Lagos, no sul do Chile, que oferece aos seus visitantes uma paisagem natural indescritível. Por lá, as atrações se multiplicam e vão dos esportes ao ar livre a outras atividades interessantes, como o turismo contemplativo, a pesca, os esportes de aventura, as cavalgadas, as escaladas e o montanhismo.

Experiências em Puerto Varas e Osorno

Em Puerto Varas, um passeio pelas margens do Lago Llanquihué, o maior do Chile, passando pela Feira de Artesanato e sua praça central com seus canteiros permanentemente floridos, são as principais dicas urbanas. Depois de um dia de descanso, uma dica é iniciar com a chamada “a cereja do bolo” e visitar Osorno.

Vale desfrutar a aventura de escalar o vulcão Osorno através dos seus meios de elevação. Nesse roteiro pitoresco que margeia o Lago Llanquihué pode-se apreciar os lindos campos que emolduram a paisagem lacustre até chegar na base do vulcão, em Villa Ensenada. Já dentro do Parque Nacional Vicente Perez Rosales e, durante toda a subida, se tem uma vista panorâmica do Rio Petrohué.

Mais adiante, em um mirante, vê-se toda a grandiosidade do Lago Llanquihué com seus 875 km quadrados de área. No final desta subida chega-se no Centro de Ski La Borbuja e à sua confeitaria. A partir deste local, pode-se subir em teleférico (opcional), que permitirá uma vista mais abrangente de toda esta região.

Maravilhas de Peulla

Outro lugar bastante interessante é explorar as maravilhas de Peulla. Nesse caminho entre propriedades rurais e sempre margeando o Lago Llanquihué com os vulcões Osorno e Calbuco ao fundo, o turista será surpreendido com a contemplação. Visite os saltos do Rio Petrohué e embarque em catamarã para a travessia do Lago de Todos os Santos, também conhecido como Esmeralda pelo verde cristalino de suas águas.

Chegada a Peulla após 2 horas de navegação, pequeno vilarejo em meio a um vale, junto ao lago, e cercado pelas escarpas da Cordilheira. Vale a pena realizar ali um almoço e separar um tempo para caminhar e relaxar em meio à exuberante vegetação local. Esse passeio é inesquecível.

Puerto Varas é a porta de entrada dos lagos andinos

Puerto Varas é a porta de entrada para quem deseja conhecer a região dos lagos andinos entre o Chile e a Argentina. Situada no sul, às margens do Lago Llanquihué e próxima aos vulcões Osorno e Calbuco, essa pequena cidade, assim como Pucón, vem se destacando como um centro de ecoturismo e de esporte de aventura. As atividades mais procuradas nesta região são o rafting no Rio Petrohué, o canyoning no Rio Blanco, trekking nos vulcões e nos Parques Nacionais Alerce Andino e Vicente Perez Rosales e visita aos saltos do Petrohué.