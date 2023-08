Veja como utilizar o azul na decoração

De acordo com levantamentos realizados pelas universidades americanas de Rhode Island e de Wisconsin, em 2022, a cor preferida da maioria das pessoas é o azul. E o motivo é uma associação do subconsciente a objetos que cada um tende a gostar e valorizar, como, justamente, o céu e o mar .

Um segundo estudo feito em 2009, pela Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, mostrou que indivíduos trabalhando em frente a uma tela azulada tiveram ótimos resultados em tarefas de cunho criativo.

Azul na decoração

Quando o assunto é decoração, o tom frio é um aliado: combina muito bem com praticamente todas as cores, principalmente o verde — ao seu lado no círculo cromático — e o laranja, vermelho e amarelo, cuja harmonização é por contraste. Além disso, existe muito o que explorar dentro das nuances do próprio azul, que, do mais claro ao mais escuro, agrega bastante ao design.

“Apostamos nesta coloração não só para trazer um pouco de vida ao ambiente, mas, também, serenidade. Em uma paleta mais neutra, ele contribui para destacar o visual sem ficar desproporcional à proposta do projeto”, elabora Carina sobre os cuidados ao desenvolver a gama de cores, frisando, ainda, que a harmonização clássica com o preto e o branco também funciona bem.

Escolhas estratégicas

Tanto o tom como a quantidade de azul, e onde ele será colocado, deve passar por uma análise cuidadosa. Tudo vai depender do desejo e da personalidade do morador: caso a vontade seja de esbanjar calmaria, as opções são pintar uma parede ou investir em marcenaria totalmente nessa cor. Por outro lado, se é uma pessoa que enjoa logo e está sempre renovando pequenos detalhes da casa, o melhor caminho são os acessórios.

Alguns quesitos em que é possível variar, sem comprometer, são, por exemplo, a roupa de cama e capas de almofadas e estofados, arranjos de flores, vasos, quadros, luminárias, entre outros. Mas, atenção a esses cenários: a dica é pensar em uma base sóbria para que as novidades não conflitem com os móveis. “O principal objetivo, invariavelmente, é ter um visual equilibrado, essa deve ser a estrela-norte em todo momento”, afirma Ieda.

Marcenaria em tons de azul

Investir em marcenaria azul traz um toque vibrante ao cômodo (Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)