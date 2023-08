3 receitas de pães de mel irresistíveis e fofinhos

Pão de mel prático

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de chocolate em pó 50%

1 colher de café de cravo em pó

1 colher de sobremesa de canela em pó

1 colher de café de fermento químico em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de manteiga derretida

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de leite

1 ovo

Doce de leite para rechear

Chocolate derretido para banhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture bem. Em outro recipiente, coloque a manteiga, o mel, o leite e o ovo e mexa bem. Depois, junte as duas misturas e, com a ajuda de um fuê, mexa até obter uma massa leve. Disponha a massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos.

Após, desligue o forno, espere esfriar, corte a massa ao meio, recheie com o doce de leite e cubra novamente com o restante da massa. Passe sobre o chocolate derretido e disponha sobre uma superfície lisa para secar. Sirva em seguida.