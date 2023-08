Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 17/08/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 17 de agosto de 2023 (17/08/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Conselheira Amorosa" é um longa-metragem dirigido por Mark Griffiths.

Desde jovem, Harold White não sabe como lidar com o sexo oposto. Tentando vencer esta barreira, ele contrata Annie Hayes, a garota popular do seu antigo colégio, para ensiná-lo a falar com as mulheres e conseguir, enfim, emplacar algum relacionamento. Mas Harold não imaginava que iria se apaixonar justamente pela sua nova “professora”.

