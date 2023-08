Alguns falam que isso é difícil, que é impossível. Outros fazem disso uma espécie de busca de vida, de objetivo máximo. Outras pessoas ainda se entendem, de repente, como iluminados por já terem um leve vislumbre do autoconhecimento . No fim das contas, o que seria isso?

Cem a cada cem pessoas que trilham o caminho do misticismo, esoterismo e, de alguma forma, a magia já ouviram falar em autoconhecimento. Entretanto, poucas delas já se perguntaram para que serve o autoconhecimento. Parece-me que é algo que é imposto à sociedade, de tão displicente a forma como lidamos com isso.

Te faz observar que o “anjo da guarda” enviado dos céus, segundo o mito, está muito mais próximo do que você já imaginou e que o daemon, enviado do submundo, não está abaixo de suas solas. Te mostra que a história de o corpo ser composto por milhões de seres autônomos, as células, tem muito mais significado do que pode parecer, quando eles começam a fazer a dança da vida e te levam a lugares nunca navegados pela sua mente, que tende à preguiça, mas que é controlável por você.

No final das contas, na jornada do autoconhecimento, chegar ao destino importa muito menos que curtir a viagem até lá.

