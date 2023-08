5 receitas de pães deliciosos e saudáveis com oleaginosas

Em um recipiente, coloque o leite, o mel e o fermento biológico e misture bem. Adicione o óleo de coco, o sal, a água e o ovo e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e as sementes de abóbora e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Após, unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, o mel, o azeite, a água e o fermento biológico e mexa bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o sal e as castanhas e misture bem. Após, faça um buraco no meio da farinha e disponha a mistura reservada e mexa até obter uma massa homogênea.

Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Transfira a massa novamente para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Unte uma assadeira com azeite e disponha a massa sobre ela. Com a ajuda de um garfo, faça alguns furos sobre a superfície do pão e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o mix de castanhas e a uva-passa, e misture bem. Adicione a água e o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Transfira para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, junte as castanhas e as uvas-passas e sove novamente a massa até incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Em outro recipiente, coloque os gergelins, as sementes de girassol e as sementes de abóbora e mexa bem. Após, divida a massa em duas partes iguais e pincele com a mistura de ovo. Passe os pães sobre as sementes e disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Deixe descansar por 2 horas. Depois, leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pão de amêndoas com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas trituradas

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

1/2 xícara de chá de sementes de chia

4 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as amêndoas, as castanhas-de-caju e as sementes de chia e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a água e o azeite e bata até incorporar. Disponha a mistura sobre os ingredientes secos, junte o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e mexa para misturar.

Após, enfarinhe uma superfície lisa, disponha a massa sobre ela e sove bem. Em seguida, transfira para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.