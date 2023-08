3 receitas tradicionais do Rio Grande do Sul

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o charque e frite até dourar. Acrescente a cebola, o alho e o pimentão e frite bem. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Junte a água fervente e cozinhe até secar. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Em um liquidificador, coloque o pinhão, a carne de gado, o lombo e o salsichão e triture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o bacon e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a mistura triturada e frite até dourar. Sirva em seguida.

Ambrosia (Imagem: tjncaldas | Shutterstock)

Ambrosia

Ingredientes

395 g de leite condensado

1/2 l de leite

4 gemas de ovos

4 claras de ovos

Cravo e canela em pau a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de fundo largo, coloque o leite e o leite condensado e misture até diluir. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e reserve. Em outro recipiente, bata as claras em neve e acrescente as gemas uma a uma. Após, disponha as claras e as gemas batidas no leite e misture bem. Junte o cravo e a canela e cozinhe por 30 minutos. Depois, mexa delicadamente para partir o doce em pedaços. Retire do fogo e, com a ajuda de uma escumadeira, coloque o doce em um pote de vidro. Peneire a calda que sobrou na panela sobre o doce. Deixe esfriar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.