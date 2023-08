MC Katia, pioneira do funk carioca, morre aos 47 anos

Morreu nesse domingo, 13, a pioneira do funk carioca MC Katia. A cantora de 47 anos estava internada desde julho no Hospital Municipal Souza Aguiar para realizar a retirada de um mioma no útero, mas teve complicações como trombose e apresentou pneumonia nos últimos dias.

De acordo com o g1 Rio de Janeiro, a confirmação foi dada pela filha de Katia, Michele Marques. A cantora, que era casada com o DJ e produtor Leonardo, com quem trabalhava, deixou uma filha e dois netos. “Ela morreu por volta das 16 horas. Não resistiu”, disse Michele.

A cirurgia da retirada do mioma causou complicações. Katia sofreu trombose na perna direita e, a princípio, precisou amputar parte do pé. Com o agravamento do problema, uma amputação na altura do joelho foi feita.

A também funkeira e amiga de Katia, Tati Quebra-Barraco, havia iniciado uma campanha nas redes sociais para arrecadar doações e conseguir uma prótese para MC Kátia. A campanha foi aderida por vários artistas no ramo do funk, como a agora vereadora Veronica Costa.

Na última sexta-feira, 11, Michele fez um post em suas redes sociais dizendo que sua mãe havia adquirido uma bactéria e estava com quadro de pneumonia. Com o agravamento da situação, Katia foi colocada em coma induzido, foi entubada e levada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI). A cantora não resistiu e morreu nesse domingo, no Rio de Janeiro.

O velório da cantora deve ocorrer nesta segunda-feira, 14, às 10 horas, no Cemitério São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O enterro está previsto para às 15h45min.