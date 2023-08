Curaçao: conheça a ilha caribenha de sotaque holandês

O país conta com mais de 50 etnias em seu território e tem a maioria de seus habitantes com origens africana e europeia. Entre os moradores, a ilha é carinhosamente apelidada de “dushi korsou”, que significa “Curaçao sweet”. A riqueza cultural é tão grande que a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) incluiu Willemstad, capital da ilha, na lista de Patrimônios Mundiais, em 1997.

Ao todo, são 15 museus que registram a cultura local. Entre os destaques estão os seguintes museus:

Museu de Curaçao

O Curaçao Museu que fica em Otrabanda tem preservado seu estilo colonial e apresenta peças indígenas pré-colombianas, mapas detalhados do Caribe, mobiliários e registros importantes da presença africana na ilha.

Museu de Fort Church

O Museu Fort Church é uma fortificação datada de 1635, que defendeu por décadas as invasões. Lá está a igreja Fort de 1769.

Galeria Ritz

Quem admira artes pode visitar a Galeria Ritz. O espaço, que foi sede de uma famosa sorveteria por 70 anos, hoje abriga uma galeria de arte e um hotel com ótimas exposições.

Kura Holanda

Outro local importante é o Kura Holanda, lugar onde antes funcionou o primeiro hospital para escravos trazidos da África.

Lojas de compras são atração na Ilha de Curaçao (Imagem: fokke baarssen | Shutterstock)

Lojas e centros comerciais

Nas proximidades do porto, área ideal para fazer compras, frequentar bares ou restaurantes, as paisagens urbanas são sempre belas: para onde se aponta a câmera do celular, sem dúvida o cenário é belíssimo. As compras podem ser realizadas diariamente. Geralmente as lojas estão abertas de segunda a sábado, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h. A maioria delas aceita dólares e cartões de crédito internacionais.

Os vendedores são gentis e atenciosos e falam entre inglês, espanhol, holandês e papiamento, portanto não há dificuldade para se comunicar. Em Punda, há inúmeras lojas que oferecem tudo, desde roupas, perfumes, joias e lembranças. A rua comercial mais importante de Otrabanda – o Breedestraat / Roodeweg – é bastante lotada nas manhãs de sábado.

Nos arredores de Willemstad, existem alguns centros comerciais elegantes como Bloempot Shopping Center, Galerias Salina, Shopping Avenida Center, Zuikertuin e Winkelcentrum 77 no Jan Noorduynweg. Já o Duty Free é uma área cercada de 57 hectares e está localizado junto ao Aeroporto Internacional Hato, a 11 quilômetros da capital. No mercado flutuante é possível encontrar peixes frescos, frutas e verduras frescas ainda comercializadas pelos barcos da Venezuela.

Parque Nacional Sete Bokas

Quem desejar explorar mais o interior do país deve visitar o Parque Nacional Sete Bokas, que desde 1994 ocupa uma área com 200 hectares na costa norte. Tem 10 pequenas praias onde as tartarugas se reproduzem. Bem na entrada fica a Boka Tabla em que as ondas do mar encontram a entrada de uma enorme caverna. Há também duas trilhas para serem exploradas: Boka Pistol e Boka Wandomi.

Parque Nacional de Christofeel

Já o Parque Nacional Christofeel, no extremo noroeste de Curaçao, tem grande fauna e flora e oferece passeio guiado que pode ser feito de bicicleta, carro, a cavalo ou de jipe para explorar um complexo de minas e subir ao ponto mais alto da ilha, o Monte Cristoffel.

Ilhota de Klein Curaçao

Um dos passeios que recomendamos é até a pequena e remota ilhota de Klein Curaçao, que fica a 1h40 de barco partindo da capital do país. É um verdadeiro paraíso perdido no Caribe. O passeio inclui Open Bar, petiscos, frutas, equipamentos para mergulho e um completíssimo buffet. Existem mais de 4 empresas que operam esse roteiro, mas indicamos a Bluefinn Charters. Dá até pra ver os golfinhos acompanhando o barco.

A ilha é fantástica e bem pequena. O maior espetáculo é o maravilhoso degradê de azuis que vão do royal ao piscina, sem falar na areia que mais parece açúcar. Em Klein Curaçao existe um farol e um navio naufragado, cenários perfeitos para ótimas fotografias e a possibilidade de ver muitas tartarugas nadando livremente, além de uma quantidade e variedade enorme de peixes coloridos e de diversos tamanhos.

5 praias para conhecer em Curaçao

As praias de Curaçao são o cartão-postal do país. Mesmo que existam muitas opções de passeios, elas são as verdadeiras protagonistas. Com águas tão azuis e um clima que parece abraçar a todos, não havia como ser diferente. São nada menos que 34 praias, mais de uma por dia do mês. Entre públicas e privadas, elas atendem a todos os gostos e muitas delas são verdadeiras piscinas.

1. Playa Kalki (pública)

Também conhecida como “Alice no país das maravilhas”, a praia é a queridinha dos mergulhadores. Kalki significa calcário e o nome se refere aos corais do mar, abundantes no local. A praia tem muitas pedrinhas e, por isso, é recomendável usar uma sapatilha.