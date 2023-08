Banana bread: torne o café da manhã de Dia dos Pais especial

No Dia dos Pais, que tal impressionar o seu herói com um café da manhã que merece aplausos? Em vez de optar por uma escolha convencional, a confeiteira e empreendedora Cilaine Rodrigues traz uma alternativa: o banana bread.

Esta iguaria norte-americana certamente encantará seu pai com os sabores e as texturas desse delicioso quitute, além de ser simples de preparar. Veja como tornar a refeição ainda mais especial!

Uma explosão de sabores matinais

Inspirado na rica tradição culinária dos Estados Unidos, o banana bread transcende a simplicidade dos ingredientes para criar uma experiência única e memorável. “O ingrediente estrela são as bananas-nanicas bem maduras, que deixam o pão com uma umidade natural e um toque adocicado que se mescla harmoniosamente com a intensidade do chocolate”, explica Cilaine.

Banana bread

Ingredientes

3 bananas-nanicas grandes e bem maduras

160 g de manteiga sem sal

160 g de açúcar refinado

2 ovos

280 g de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de fermento químico

1/2 xícara de chá de bicarbonato de sódio

1/2 xícara de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

100 g de chocolate picado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar e a manteiga já derretida. Essa trinca de sabores é a base para o delicioso pão que está por vir. Em seguida, adicione a banana amassada grosseiramente, a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato. Para elevar o sabor, acrescente a canela e a noz-moscada, que conferem um toque aromático inigualável, elevando o pão a um nível de sofisticação sensorial.

E, para o toque final, misture 100 g de chocolate picado gentilmente na massa, que estará pronto para derreter no forno e incrementar a experiência em cada mordida.

Assar o banana bread é uma arte em si. A massa deve ser delicadamente acomodada em uma forma de bolo inglês ou de pão, previamente untada com manteiga e revestida com papel-manteiga para evitar qualquer aderência. Com o forno preaquecido a 180ºC, o pão permanece lá por cerca de 45 minutos, liberando um aroma irresistível que preenche a cozinha.