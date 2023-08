4 receitas saudáveis que ajudam a proteger o coração

O coração é um dos órgãos musculares mais importantes para a saúde do corpo e, devido a isso, necessita de cuidados especiais para estar constantemente saudável. Os exercícios físicos são sempre uma boa recomendação, mas uma alimentação rica em nutrientes, vitaminas e, principalmente potássio, é uma excelente aliada, pois fortalece o órgão, regula o ritmo cardíaco e a pressão arterial.

Confira a seguir 4 receitas deliciosas e práticas com alimentos que contribuem para o bem-estar do coração!

Em um liquidificador, coloque o abacate, o leite de soja e o xilitol e bata bem. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver. Despeje a gelatina no liquidificador e bata novamente até incorporar com os demais ingredientes. Unte forminhas para pudim com óleo de coco e disponha a mistura sobre ela. Leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã e pedaços de abacate fatiados.

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, tomilho e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o salmão e doure os dois lados. Acrescente a cebola, os pimentões, a ervilha e o tomate e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, regue com azeite e leve e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Suflê de espinafre

Ingredientes

2 maços de espinafre picados

picados 2 ovos

1 colheres de sopa de farinha de arroz integral

400 ml de leite de soja

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e refogue por 2 minutos. Junte o leite de soja e a farinha de arroz e misture bem. Desligue o fogo, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Unte forminhas para suflê com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre elas e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com molho de ricota.

Bolo de banana com aveia e uvas-passas

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de uvas-passas

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de óleo de coco

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

8 colheres de sopa de água

10 ameixas sem caroço

1/2 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, a farinha de linhaça, as uvas-passas, o óleo de coco e metade das ameixas e bata bem. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de aveia, as nozes e o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa sobre ela, decore com o restante das ameixas e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.