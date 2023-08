5 receitas especiais para o almoço do Dia dos Pais

Enquanto o arroz cozinha, em outra frigideira, derreta a manteiga restante e doure os frutos do mar rapidamente. Reserve. Quando o arroz estiver al dente e cremoso, adicione os frutos do mar dourados e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Sirva o risoto em pratos individuais e aproveite!

Comemorado sempre aos segundos domingos do mês de agosto no Brasil, o Dia dos Pais é o momento de celebrar aquele que desenvolveu um papel fundamental em nossas vidas. Essa homenagem pode ser feita de diferentes formas, e vai além de presentes materiais – é também sobre criar memórias significativas. Para isso, a culinária afetiva é uma maneira poderosa de expressar carinho neste dia especial. A cozinha tem o incrível dom de contar histórias e de unir as pessoas.

Cozinhe o fettuccine conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as tiras de filé mignon e cozinhe até dourarem. Despeje o vinho tinto na frigideira e deixe reduzir pela metade. Reduza o fogo e adicione o creme de leite, mexendo até incorporar e aquecer bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o molho com o fettuccine cozido. Sirva o fettuccine polvilhado com queijo parmesão ralado por cima.

Paella de legumes (Imagem: stockcreations | ShutterStock) 3. Paella de legumes Ingredientes 1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem

1/2 xícara de chá de azeitona preta sem caroço

1/2 xícara de chá de tomates sem sementes picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

2 cenouras descascadas e picadas em palitos

1,5 l de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de açafrão

1 xícara de chá de arroz

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os legumes e refogue até ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura. Abaixe o fogo, coloque o arroz, o sal, a pimenta-do-reino e o coentro na panela e misture bem. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.