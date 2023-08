5 destinos para fazer uma viagem no Dia dos Pais

Veja quais são os melhores lugares no Brasil para se aventurar com o paizão

O Dia dos Pais está chegando e um dos presentes que costuma agradar os patriarcas nessa data é uma viagem inesquecível, principalmente se ela for acompanha da família toda. E o destino não precisa ser tão longe, pois o Brasil conta com diversas localidades que oferecem experiências incríveis e acessiveis, tudo isso para o seu pai relaxar e curtir o momento sem preocupações.

Nesse sentido, a Booking.com selecionou 5 destinos perfeitos para você visitar na companhia do seu pai e se aventurar no melhor estilo. Veja!

1. São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí está localizada no interior do estado de São Paulo, a 200 km da capital paulista e a aproximadamente 350 km da cidade do Rio de Janeiro. Destino tranquilo, é ideal para pais e filhos que gostam de natureza, esportes ao ar livre e de fugir do agito das grandes cidades.

Entre os atrativos locais para os mais aventureiros, a Pedra do Baú se destaca: uma rocha cuja trilha até seu topo pode ser acessada junto com um guia e com equipamentos, e que propicia uma vista linda da região. Há ainda várias oportunidades para quem gosta de adrenalina e atividades ao ar livre, como passeios de bicicleta, rapel e voo de paraglider.

Além disso, o destino é ótimo para os pais que curtem uma boa gastronomia, com fazendas produtoras de azeites, queijos, vinhos e outros produtos, que podem ser visitadas durante a viagem. Uma boa opção de hospedagem é o Rancho do Paioleiro, que possui o selo do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com pelos projetos ligados à sustentabilidade que a propriedade desenvolve, com chalés de até três quartos para acomodar a família.

2. Cambará do Sul (RS)

A pouco menos de 200 km de Porto Alegre, Cambará do Sul é outro destino para pais que gostam de ecoturismo. Próximo dali os viajantes encontram o Parque Nacional da Serra Geral, onde fica um dos maiores cânions do Brasil, chamado Fortaleza, com oportunidades de trilhas e mirantes com vistas para os paredões.