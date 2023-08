4 receitas de tortas salgadas sem glúten

As tortas salgadas são perfeitas para saciar a fome em qualquer hora do dia, especialmente se você é intolerante ao glúten e deseja uma refeição completa sem a substância. Isso porque, além de serem saborosas e macias, elas permitem substituições para agradar diversos paladares, tanto na massa quanto no recheio. E o melhor de tudo: caem bem com acompanhamentos como saladas, purê e até legumes salteados para tornar a sua alimentação ainda mais gostosa.

A seguir, confira 4 receitas salgadas de tortas sem glúten para você experimentar e incluir no cardápio!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Torta de frango com milho-verde

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de café de sal

1/2 xícara de chá de azeite

1 gema de ovo para pincelar

Recheio

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

250 g de peito de frango sem osso, cozido e desfiado

1 colher de sopa de amido de milho

300 ml de caldo de frango

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de cenoura ralada

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes iguais, disponha uma delas sobre uma assadeira (com fundo removível) untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, cubra o fundo e as laterais e reserve.