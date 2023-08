3 sobremesas práticas para o domingo

As sobremesas são excelentes opções para servir aos familiares e amigos após o almoço de domingo, principalmente quando você precisa de opções saborosas para saciar a vontade de comer doce. Nesse sentindo, existem diversas guloseimas fáceis de fazer para você economizar tempo na cozinha e aproveitar o momento com as pessoas queridas.

Pensando nisso, selecionamos 3 receitas irresistíveis e que são rápidas de fazer para facilitar o seu domingo. Veja!

Pudim de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de morangos cortados em rodelas

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o leite condensado e o creme de leite e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Após, unte uma forma para pudim com óleo de coco e despeje a mistura sobre ela. Leve à geladeira por 6 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Cartola

Ingredientes

1 banana descascada e fatiada

descascada e fatiada 100 g de queijo coalho

1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o queijo e, do lado dele, as fatias de banana. Doure os dois lados do queijo e da banana e desligue o fogo. Em um prato, coloque as fatias de banana e cubra com o queijo. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e misture bem. Polvilhe a cartola com a mistura e sirva em seguida.