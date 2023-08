6 dicas de Feng Shui para atrair abundância e equilibrar a casa

Nos últimos anos, se tem escutado falar do Feng Shui (風水), porém nem todos conhecem o significado da palavra e das frases. Refere-se a uma arte chinesa milenar que tem como princípios promover a conexão humana com a natureza, buscando equilibrar a energia de ambientes, incluindo a sua casa.

O Feng Shui melhora a fluidez da casa

Extremamente tradicional na China, o Feng Shui é uma técnica que vem se popularizando no ocidente há algum tempo. Segundo a sabedoria, nosso lar precisa de fluidez para possibilitar que as boas energias se movam, já as energias paradas podem adoecer a casa e afetar nossa alegria e prosperidade.

Propósito da técnica

O principal foco do Feng Shui é atrair boas energias para a casa e evitar as negativas, como explica a arquiteta Luciana Patriarcha, especializada em psicoarquitetura.

“O Feng Shui e suas práticas são conhecidas por eliminar as energias negativas dos ambientes e proporcionar mais harmonia e equilíbrio para os espaços. Essa filosofia teve sua origem na China, por acreditarem que o local escolhido para sua moradia poderia ser sinônimo de uma vida saudável e abundante. Em sua tradução literal, Feng Shui significa ‘vento – água’; com isso, podemos compreender a importância da natureza para sua prática, utilizando elementos da natureza para equilibrar as energias”, diz.

Abaixo, a especialista revela 6 dicas para aplicar o Feng Shui na sua casa e ter abundância. Confira!

1. O uso do rosa para o Feng Shui

O lançamento do filme Barbie fez com que as pessoas começassem a usar mais rosa, tanto nas roupas quanto na decoração das suas casas. A arquiteta acredita que isso pode ajudar diretamente quem busca encontrar uma sensação de bem-estar no seu lar. “A maior parte das pessoas reconhece o rosa como uma cor voltada para a feminilidade, mas ela também está associada ao romantismo, à pureza e à delicadeza. Aplicar essa cor na decoração, seja em objetos ou pintando algum cômodo, pode trazer esses sentimentos a todos que moram ali”, explica Luciana.

2. Pense nos benefícios do Feng Shui

O Feng Shui oferece práticas que também embelezam o ambiente, além de permitir a melhor fluidez energética. Entre os maiores benefícios de uma casa equilibrada com o Feng Shui, podemos listar as relações familiares mais saudáveis.

Ao purificar as energias negativas, eliminamos sensações de mal-estar, fadiga e pessimismo, e os sonhos e os projetos pessoais entram em um fluxo de abundância e positividade. Tudo isso melhora a produtividade e impulsiona conquistas e realizações. Além disso, um ambiente positivo impacta diretamente a saúde, melhora o sono, recarrega as energias e ajuda em casos de ansiedade e depressão.

3. Preste atenção em cada cômodo da casa

O pilar do Feng Shui é a atenção diferente e específica para cada cômodo da casa, e a técnica deve ser feita nos momentos certos. É importante aplicar a prática em todo final ou início de ano para renovar as energias do seu lar. Devemos priorizar elementos que equilibrem as energias, como madeira, cristais e até determinadas figuras e formas poderão ajudar.

“Para o Feng Shui, cada ambiente possui uma energia própria, mas, antes de mais nada, precisamos nos ver como parte integrante da casa. Sendo assim, a primeira mudança deve vir a partir do interior dos moradores. Emanar gratidão, boas energias e estar feliz em seu lar são passos importantes para que os elementos façam seu trabalho e neutralizem todas as energias do ambiente”, revela Luciana.

4. Escolha bem o posicionamento dos elementos

É essencial saber posicionar os itens dos cômodos da maneira correta e otimizada. Algumas práticas simples podem te ajudar a harmonizar seu lar, como incluir fontes com fluxos de água corrente, plantas e manter a porta do banheiro e da bacia sanitária sempre fechadas. Faça uma boa arrumação, desapegue dos itens que não usa mais; objetos quebrados também devem ser descartados. “Os cristais e as pedras são muito poderosos porque carregam muita energia, emanando uma vibração que pode elevar, purificar e proteger os ambientes”, explica.

No Feng Shui, o cristal multifacetado é muito utilizado para harmonizar casas, pois é capaz de transmutar e equilibrar a energia dos ambientes. “Para utilizar desse benefício, o cristal deve ter uma forma de esfera e ser pendurado no teto, janela, varanda ou batente da porta. O fio deve ser preferencialmente vermelho, pois é uma cor de proteção e deve medir 9 cm, 18 cm, 27 cm ou 36 cm – os números são múltiplos de 9, que ajudam na conclusão e realização de sonhos, pois o número 9 carrega essa simbologia”, complementa a arquiteta.