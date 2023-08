5 animações de ficção científica para a família

Cheias de mistérios e muita aventura, as animações de ficção científica costumam encantar pessoas de todas as idades. Com a capacidade de explorar cenários futurísticos, tecnologias avançadas e encontros com seres alienígenas, essas produções proporcionam uma experiência única que estimula a imaginação de crianças e adultos.

Além do entretenimento, tais obras muitas vezes trazem consigo mensagens positivas e valores importantes. Elas podem ensinar sobre trabalho em equipe, amizade, coragem, superação e o respeito às diferenças, promovendo, de forma lúdica, discussões saudáveis.

A seguir, confira 5 filmes que vão fazer você e sua família refletir!

Filme “Wall-E” (Imagem: Reprodução digital | Disney) 1. Wall-E Lançada em 2008, “Wall-E” é uma animação que retrata um futuro sombrio em que a Terra está gravemente poluída, tornando a vida humana insustentável. Em resposta a essa crise, toda a população terrestre é evacuada para uma estação espacial, enquanto Wall-E, um android dedicado, permanece na Terra para realizar tarefas de limpeza e procurar soluções que possam torná-la habitável novamente. A história enfatiza, de forma impactante, a importância de cuidar do meio ambiente e proteger nosso planeta antes que seja tarde demais. Onde assistir: Disney+