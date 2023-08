America's Got Talent: Brasileiro emociona jurados e conquista vaga na final com botão dourado

Gabriel é natural de Contagem , Minas Gerais, e foi direto para a final no programa estadunidense America's Got Talent Crédito: Reprodução/ Instagram gabbrielhenrique

Um cantor brasileiro emocionou internautas e o público do programa de calouros "America's Got Talent", da rede de televisão estadunidense NBC, na noite da última terça-feira, 1. Gabriel Henrique, de 27 anos, interpretou a música "Run to you", de Whitney Houston, e recebeu o tão sonhado "golden buzzer", ou botão dourado, que o levou direto para a final do reality. Para conseguir se comunicar com os jurados, Gabriel precisou da ajuda de um intérprete, já que ele confessou ter pouco domínio do inglês. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas como o que realmente importa na competição, é o talento, não saber falar o idioma não impediu sua interpretação de romper barreiras geográficas e de inúmeros outras línguas, se tornando um viral mundial. Brasileiro ganha botão dourado no America's Got Talent e apresentação viraliza Com carisma e uma forte presença de palco, Gabriel encantou os jurados Sofía Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel e Simon Cowell com sua simpatia. Com ajuda de um intérprete, eles conversaram com o brasileiro sobre a vida dele. “É minha primeira vez na América, e eu estou realizando um sonho. É um sonho de infância estar aqui”, disse Gabriel durante a conversa. Gabriel se apresentou no programa estadunidense America's Got Talent, da NBC Crédito: Reprodução/ Instagram gabbrielhenrique

Mesmo com o nervosismo da apresentação, assim que começou a cantar, o brasileiro conquistou a plateia e os jurados com seu controle vocal assertivo e notas agudas impressionantes. O resultado foi a plateia do programa o aplaudindo de pé. Alguns dos presentes chegaram a chorar, visivelmente emocionados com o canto de Gabriel. Ao comentar sobre a apresentação deslumbrante, Sofía Vergara elogiou a voz do brasileiro. "Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e muito sincero" Sofía Vergara

A artista ficou tão deslumbrada com o talento do brasileiro que antes mesmo que os outros jurados votassem, ela apertou o “botão de ouro”, mecanismo que leva o participante diretamente para a final do programa. Com isso, o brasileiro subirá aos palcos do America'n Got Talent novamente no dia 27 de setembro, buscando o título de campeão. Quem é Gabriel, brasileiro que viralizou com apresentação no America's Got Talent? Natural de Contagem, em Minas Gerais, Gabriel Henrique é cantor de música gospel Crédito: Reprodução/ Instagram gabbrielhenrique