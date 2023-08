5 dicas para decorar a casa para vender e atrair compradores

Especialista ensina o que fazer para melhorar a apresentação do seu imóvel

Vender um imóvel não é exatamente uma tarefa fácil, pois envolve uma série de fatores. No entanto, alguns cuidados e dicas podem tornar a missão mais tranquila. E, nesse sentido, a atenção ao estado da casa é crucial, visto que é a primeira impressão que o comprador vai ter no momento de tomar a decisão da compra.

“É preciso transformar sua casa em um cenário perfeito. Ao preparar sua residência para a visita da corretora, você transmite aos potenciais compradores uma sensação de cuidado e valorização. A arrumação cuidadosa destaca os detalhes que tornam seu imóvel único, despertando o interesse e o desejo dos pretendentes”, explica Aline Sofia, CEO da Aline Sofia Curadoria de Imóveis, voltada a casas de alto padrão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ademais, segundo a especialista, a apresentação impecável dos ambientes mostra aos compradores o potencial que a propriedade possui, permitindo que eles imaginem o futuro lar. Mas, afinal, como preparar a casa e criar uma atmosfera acolhedora e encantadora para uma venda perfeita? A seguir, confira 5 dicas dadas pela curadora de imóveis Aline Sofia!

1. Remova o excesso de objetos

Uma casa limpa e arrumada sempre vai somar pontos na visitação. Remova o excesso de objetos pessoais e organize os espaços de forma a destacar as características do imóvel. Ambientes mais livres e menos entulhados contribuem para uma sensação de bem-estar.

2. Faça reparos no imóvel

Verifique se há manutenções necessárias em sua residência. Pequenos consertos, como reparar vazamentos, trocar lâmpadas queimadas ou consertar maçanetas soltas, podem fazer uma grande diferença na percepção final do comprador.

3. Favoreça a experiência sensorial do comprador

Evite deixar o ambiente com poluição sonora durante a visita. Eliminar ruídos de TV, limpeza com aspirador de pó e até mesmo desligar momentaneamente uma bomba ruidosa de piscina são atitudes que contribuem para que o pretendente observe o ambiente com menos distrações e mais relaxamento.

Em dias muito quentes, abra bem as janelas ou, caso tenha ar-condicionado, ligue um pouco antes de o interessado chegar. Lembre-se que a experiência deve ser agradável e o comprador deve se sentir confortável.

Destacar os pontos fortes do ambiente torna o imóvel mais bonito e agradável (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Realce os pontos fortes do ambiente

Identifique os pontos fortes do seu imóvel e os realce. Para destacar ainda mais uma bela vista de uma janela ou uma varanda, certifique-se de que o caminho esteja desobstruído e seja possível contemplar a vista totalmente.

Se a casa tiver um jardim, mantenha-o bem cuidado e limpo antes da visita. Lembre-se que pequenos detalhes sempre agregam, como um vaso de flores em um lugar estratégico, que confere boas energias e leveza ao ambiente a ser visitado.

5. Deixe os pets em uma área reservada

Cuidado com os pets durante as visitas. Há pessoas que têm medo de animais e, entre as que gostam e não têm medo, pode haver alguma questão médica, como alergias. Sempre pergunte ao visitante sobre esse tema, e, caso haja alguma questão, deixe o animal confortavelmente instalado em uma área reservada durante a visita.

“Uma casa bem preparada transmite confiança e demonstra o cuidado que você teve ao mantê-la. Ao aumentar o apelo visual do seu imóvel, você chama a atenção dos compradores e cria uma primeira impressão positiva. Isso pode resultar em mais visitas, maior interesse e, consequentemente, maiores chances de encontrar o comprador ideal para seu patrimônio”, conclui Aline Sofia.

Por Letícia Carvalho