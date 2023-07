Netflix: ‘Pequenos Espiões’ ganha data de estreia e trailer; veja

O mais novo filme da franquia de “Pequenos Espiões” ganhou primeiro trailer oficial. Divulgado nesta segunda-feira, 31, o longa-metragem é uma produção original da Netflix e terá Gina Rodriguez (“Jane, a virgem”) e Zachary Levi (“Shazam”) no elenco.

Intitulado “Pequenos Espiões: Apocalipse”, o quinto filme da saga acompanha a aventura dos filhos do casal na busca dos pais que foram feitos de reféns durante uma missão. o longa-metragem também contará com D.J. Cotrona (“Um drink no Inferno”), Billy Magnussen (“A noite do jogo”) e Fabiola Andújar (“The Chosen”).

Com roteiro de Robert Rodriguez (“Pequenos Espiões” 1 a 4) e Racer Rodriguez (“As aventuras de Sharkboy e Lavagirl”), a produção irá estrear no dia 22 de setembro na Netflix.

"Pequenos Espiões: Apocalipse": assista o trailer

