5 lançamentos do Prime video em agosto

Baseado em um romance contemporâneo escrito por Casey McQuiston, a história se passa em um mundo alternativo em que a política dos Estados Unidos é liderada por uma mulher, a primeira presidente mulher da história. A trama adaptada para o streaming gira em torno de Alex Claremont-Diaz, filho da presidente, e Henry Wales, o príncipe britânico.

Quando uma briga entre os dois ameaça as relações diplomáticas, eles são forçados a fingir uma amizade pública. No entanto, à medida que passam mais tempo juntos, desenvolvem uma conexão genuína, enfrentando questões sobre suas identidades e sexualidades, enquanto lidam com suas responsabilidades públicas e a pressão social.

Comédia trata de relações complicadas (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes)

O longa gira em torno de Michelle e Allen, um casal que atingiu uma fase crucial no relacionamento, considerando os próximos passos. Decidem, então, convidar seus pais para se conhecerem e oferecer alguma perspectiva sobre o funcionamento do casamento. No entanto, o que eles não sabem é que os pais já se conhecem muito bem, o que leva às opiniões divergentes sobre o valor e a importância do compromisso. Assim, surgem uma série de situações engraçadas e emocionantes enquanto Michelle e Allen tentam encontrar o equilíbrio entre o amor, a família e o futuro do relacionamento.

4. Cangaço Novo – 1ª temporada (18/11)