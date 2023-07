4 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

As sobremesas na taça são as opções perfeitas para deixar todo mundo com água na boca. Além disso, elas ficam prontas em poucos minutos. Seja para uma ocasião especial ou para um simples momento de prazer, elas são uma opção versátil que agrada a muitos paladares e certamente elevam o encanto culinário de qualquer refeição. A seguir, confira 4 receitas irresistíveis de sobremesas na taça para você experimentar!

Creme de chocolate com morangos

Ingredientes

1 l de leite

4 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de amido de milho

6 colheres de sopa de chocolate em pó

1 gema de ovo

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

2 xícaras de chá de morango fatiados

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar, transfira o creme para uma batedeira e bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena

de maisena 1/2 xícara de chá de manteiga derretida

Raspas de 1 limão

400 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Chantili e raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e coloque nas taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todas as taças, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão e sirva em seguida.