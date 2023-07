Cunha: conheça um dos melhores destinos para ecoturismo no Brasil

O termo “mar de morros”, utilizado de forma recorrente pelos moradores de Cunha, reflete bem não só sua geografia, como também o cenário que pode ser encontrado por lá. Cunha está situada entre as serras da Bocaina e do Mar, na divisa entre São Paulo e o Rio de Janeiro, a 230 quilômetros da capital paulista, e é um recanto de ecoturismo, sossego e uma gastronomia de dar água na boca, entre outras coisas.

Conhecida por ser a capital nacional do fusca – já que o carro era bastante propício para subir suas sinuosas estradas nos anos passados, o que lhe rendeu uma grande concentração de modelos – e também a maior produtora de pinhão do estado, a Estância Climática abriga cachoeiras, nascentes e riachos que rendem um roteiro cheio de descobertas para toda a família.

Localização ideal para contato com a natureza

Graças a sua localização privilegiada, pode combinar um passeio da montanha ao mar, já que Paraty pode ser facilmente acessada em um percurso de pouco mais de 45 quilômetros, sendo dez deles percorridos na charmosa estrada-parque dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina.

Muito já se falou sobre os perigos e a precariedade dessa rota, porém, hoje ela está totalmente pavimentada e, inclusive, faz parte da Estrada Real, a maior rota turística do país, com mais de 1.630 quilômetros de extensão, que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e resgata as tradições do percurso valorizando a identidade e as belezas da região. Ou seja, independente da época do ano ou da quantidade de dias que se fica por lá, é possível desfrutar de muito contato com a natureza, tranquilidade e até atrativos culturais.

Melhor época para visitar

Cunha é uma cidade serrana, portanto, na temporada de outono-inverno, oferece aquele clima típico de montanhas ideal para quem gosta de aproveitar dias frios. Porém, durante o restante do ano, também é possível curtir todas as atrações naturais da cidade. Inclusive, de novembro a março é a melhor época para fazer as trilhas para as cachoeiras.

Como chegar

Cunha está a 230 quilômetros da capital paulista. O visitante deve seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até a Saída 65, em Guaratinguetá. A partir dali, seguir pela Rodovia Paulo Virgínio (SP-171) até a cidade.

Turismo em Cunha

Cunha está situada em uma região serrana, com altitude média de 1100 metros, por isso, é um ótimo local não só para atividades de ecoturismo, como também para aproveitar o clima frio. Não à toa, é considerada Estância Climática.

Entre seus atrativos naturais mais famosos estão:

1. Pedra da Macela

Situada a 1840 metros de altitude, a Pedra da Macela é um dos pontos mais altos da cidade e conta com uma das melhores vistas de toda a região. Além dos arredores de Cunha, é possível avistar, em dias de céu aberto, as vizinhas Paraty, Ilha Grande e Angra dos Reis. A subida até o pico exige um pouco de condicionamento físico pois, além da trilha, há uma subida íngreme de cerca de dois quilômetros.

2. Parque Estadual Serra do Mar (Núcleo Cunha)

O núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar, criado em 1977, tem 13,3 hectares de área e abriga boa parte da Mata Atlântica que tornou o município seu maior corredor preservado. Ali, além de trilhas como Arapongas, do Rio Bonito e das Cachoeiras, é possível conhecer as quedas da Laje e de Ipiranguinha e tomar um banho de água doce. O acesso ao parque é feito por meio de uma estrada de terra de 20 quilômetros.

3. Cachoeiras

Fora do parque também é possível visitar algumas quedas d’água em Cunha. O destaque fica por conta da Cachoeira do Mato Limpo, que fica na beira da rodovia e é um bom ponto de parada para contemplação e fotos; a do Desterro, com duas quedas com volume significativo de água e piscina natural para banho; e a do Pimenta, com quedas de até 90 metros e poço para banho. Essa última, inclusive, fica ao lado do Museu da Energia Elétrica da antiga Usina Hidrelétrica da cidade.