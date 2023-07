4 filmes para entender a luta LGBTQIAPN+

Com roteiro de Wanuri Kahiu e Jenna Bass, “Rafiki” conta a história de Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva), duas jovens quenianas que são grandes amigas. As famílias delas são rivais políticas, mas as garotas se apoiam na busca por seus sonhos. Porém, a relação de amizade se transforma em um romance em plena sociedade conservadora, extremamente homofóbica e violenta. Elas decidem viver essa paixão às escondidas, desafiando a sociedade queniana.

Filme “Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote” (Imagem: Reprodução digital | Altitude)

No ano de 1975, o livro “Súplicas Atendidas’” um retrato da alta sociedade de Nova York, do escritor e jornalista Truman Capote, era uma promessa para a sua carreira. Contudo, o livro nunca foi finalizado e acabou culminando em seu declínio.

Com material de arquivo inédito, gravações, áudios e entrevistas com amigos e conhecidos de Capote, o documentário “Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote”, dirigido por Ebs Burnough, explora o sucesso e a queda do escritor.

4. Moonlight: Sob a Luz do Luar